Francesco Facchinetti su Diletta Leotta: “Top player se fosse meno brava di quello che lei cerca di dimostrare”. E interviene Giulia De Lellis

Francesco Facchinetti, conosciuto come dj Francesco, ha fatto alcune considerazioni sull’operato di Diletta Leotta, giornalista sportiva e volto di DAZN. Il manager di molti talenti e influencer, però, non è stato compreso da tutti ed è per questo che è intervenuta Giulia De Lellis, sua assistita, a fare chiarezza.

L’INTERVISTA DI FACCHINETTI – Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Francesco Facchinetti ha spiegato molto dettagliatamente il suo metodo di lavoro, parlando dei tanti talenti scoperti durante la sua carriera. Tra una parola e un’altra, dj Francesco ha avuto modo di esprimere il proprio parere su Diletta Leotta, giornalista sportiva amata dagli italiani e volto principale di DAZN.

Secondo il manager, la donna potrebbe spopolare ancor di più se solo la smettesse di apparire sempre perfetta e puntare più sull’essere “meno brava”. Queste parole, però, hanno fatto storcere il naso ai lettori, i quali non hanno ben compreso il significato della frase di Facchinetti.

“Diletta Leotta più bella o più brava? Tutte e due. E può diventare una top player, ma deve capire un dato: essere meno brava di quello che lei cerca di risultare” ha dichiarato al quotidiano il manager. In sua difesa è arrivata Giulia De Lellis, sua assistita da tempo.

LA SPIEGAZIONE DI GIULIA DE LELLIS – Per comprendere a pieno il significato delle parole di Francesco Facchinetti, bisognerebbe cercare un’intervista recente di Giulia De Lellis per il settimanale Chi. “In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è…” ha dichiarato l’influencer.

A quanto pare, per Facchinetti è più importante mostrare i propri limiti piuttosto di puntare sempre e comunque ad un modello ideale di perfezione che non esiste. E voi cosa pensate a riguardo? Diletta Leotta si sforzerebbe di apparire perfetta nel suo lavoro? A tal proposito, il manager ha dichiarato: “Ho tre linee fondamentali: motivazione, regole d’ingaggio e storytelling. Quindi: perché lo fai, come instaurare un rapporto empatico con il mondo e qual è la storia che ti precede e quella che ti crei”.