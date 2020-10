Francesco Monte e Giulia Salemi hanno finto di stare insieme? Interviene Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato a ”Live non è la D’Urso” per intervenire circa il dibattito delle coppie finte nate nel mondo dello spettacolo. Oltre a Adua Del Vasco, Gabriel Garko e Massimiliano Morra, Corona ha parlato anche di Francesco Monte e Giulia Salemi.

I due si sono conosciuti nel 2018, durante la terza edizione del Grande Fratello Vip. Sono stati insieme fino alla primavera del 2019. L’ex di Nina Moric, però, ha tenuto a ribadire il fatto che tra i due non c’era amore, si trattava solo di un’illusione per il mondo dello spettacolo, per avere più popolarità sui social network.

FABRIZIO CORONA: ”RA GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE NON ERA AMORE – “Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore ma danno l’illusione di amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire”. Insomma Fabrizio Corona ha ribadito il fatto che si è trattato di un accordo vero e proprio che non ha avrebbe senso lamentarsi del ”sistema”.

FRANCESCO MONTE OGGI: UN NUOVO AMORE – Dopo la rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi i rapporti si sono automaticamente rotti. Lui attualmente sta con una modelle pugliese di nome Isabella De Candia. Lei è ancora single e sta cercando il suo grande amore.

Giulia continua ad avere successo nel mondo del lavoro. Ha condotto ”Disconnessi on the road” su Italia uno con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Monte, invece, ha partecipato a ”Tale e quale show” intraprendendo un percorso musicale.