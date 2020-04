Francesco Monte e Isabella De Candia felici in quarantena, lui replica alle critiche

Francesco Monte ha risposto sul suo profilo Instagram ad alcune critiche ricevute. Attualmente il ragazzo si trova in casa, come tutti, con la sua dolce metà. La nuova fidanzata, Isabella De Candia è una celebre modella e non è molto lontana da i tratti tipici che le ex di Monte avevano, si tratta infatti, di una bellezza mediterranea dai capelli scuri e dai tratti del viso molto belli.

FRANCESCO MONTE E ISABELLA IN QUARANTENA INSIEME – Non manca la dolcezza in questa nuova coppia. Nel giorno di Pasquetta, infatti, Francesco Monte ha pubblicato una foto nella quale appare abbracciato alla sua dolce metà. Come lui stesso ha fatto notare si tratterebbe di una foto dell’anno scorso, del 2019 dunque. I due erano in vacanza insieme ad Ibiza. Quella felicità e spensieratezza, hanno fatto notare, come in tutti gli italiano tra l’altro, non c’è più. Oggi per Francesco e Isabella c’è la quarantena e la preoccupazione legata al nuovo Coronavirus.

FRANCESCO MONTE E ISABELLA SU INSTAGRAM: ‘TELETRASPORTIAMOCI’ – I due, costretti in isolamento, hanno iniziato a fantasticare sotto la foto appena postata: “C’era una volta a Ibiza…” scrive infatti Francesco Monte. La fidanzata Isabella non fa attendere un suo commento: ”amore mio teletrasportiamoci”’. I due, dunque, hanno iniziato a fantasticare, come tutti in questo periodo, su un possibile futuro dopo la quarantena, guardando al passato.

FRANCESCO MONTE SUI SOCIAL RICEVE ALCUNE CRITICHE – Non sono mancati tanti bei commenti positivi per la foto pubblicata da Francesco Monte con la sua fidanzata. Alcuni si sono complimentati, altri gli hanno chiesto di tenere duro, altri ancora gli hanno gli auguri. Ancora una volta, però, come spesso accade sui social sono arrivate le critiche, ma stavolta Francesco Monte non ha fatto attendere per una sua risposta.

FRANCESCO MONTE RISPONDE ALLE CRITICHE SUI SOCIAL – Qualche utente ha scritto che non riuscirebbe più a seguire Francesco sui social. Quest’ultimo, però, quasi infastidito e con l’intento di polemizzare ha scritto: “Me ne farò una ragione. Eppure sei qui a commentare. Dai, auguri a tutti, belli e brutti, buoni e invidiosi”.

FRANCESCO MONTE E LA NUOVA FIDANZATA: è DIVERSO RISPETTO ALLE ALTRE VOLTE – Stavolta per Francesco Monte e la nuova fidanzata il rapporto col gossip e soprattutto con i social è diverso. Preferiscono stare, dunque, poco sotto i riflettori, a differenza di quanto avveniva con le ex. Ricordiamo che i suoi amori più importanti e dunque più conosciuti sono stati con Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Francesco Monte ha lasciato intendere che lui non ama il gossip circa la sua vita privata, ma che a preferirlo erano proprio le sue ex.