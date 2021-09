Francesco Monte, finita la storia con Isabella: “Lui spera ancora in un ritorno di fiamma”

Dopo due anni d’amore, è giunta al capolinea la storia tra Francesco Monte ed Isabella De Candia. Ad annunciarlo è stato il settimanale Chi nella sua rubrica ‘Chicche di Gossip‘. Nonostante i due si siano detti addio, pare che l’ex tronista speri in un possibile ritorno di fiamma.

“Lui ci spera ancora” – Dopo la love-story con Cecilia Rodriguez e la breve relazione con Giulia Salemi, nata nel GF Vip, Monte aveva ritrovato il sorriso con Isabella. Al contrario delle sue precedenti storie, con la De Candia aveva deciso di vivere il loro amore lontano dai pettegolezzi.

Nonostante la decisione presa da Francesco all’inizio della storia con Isabella, agli utenti non sono sfuggiti alcuni indizi. Da tempo, infatti, si vociferava che tra i due fosse avvenuta la rottura. Sebbene i due continuino a seguirsi, il popolo di Instagram aveva notato come nessuno dei due diretti interessati condividesse foto e video di coppia.

A confermare le voci di questa rottura è stata la rivista di Alfonso Signorini, rivelando: “La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma”.

Riguardo lo scoop lanciato da Chi, non è ancora aggiunto alcun commento da parte dei due ragazzi. Nonostante questo, il settimanale ha evidenziato come da parte di Francesco sembrerebbe non essersi spento l’amore, tanto da sperare in un ritorno di fiamma.