Francesco Monte, la replica alle critiche sui sondaggi: “Hanno cercato di ridicolizzare e creare lo scoop su qualcosa.

Nelle ultime settimane a ritrovarsi al centro delle critiche è stato Francesco Monte, volto noto della televisione e dei social. Gli utenti del web non hanno affatto apprezzato alcune dichiarazioni che l’ex tronista ha fatto durante il Festival di Sanremo. Dopo giorni di silenzio, Monte ha deciso di dire la sua su quanto accaduto.

LA REPLICA ALLE CRITICHE – Da quanto sono stati resi noti i nomi dei 25 cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco ha voluto esprimere una serie di critiche. Ha prima commentato la presenza di Ana Mena, cantante spagnola, per poi creare dei sondaggi dove ha messo a confronto la sua canzone con quelle di alcuni cantanti in gara.

L’idea dell’ex volto di Uomini e Donne non è però stata apprezzata. Sono stati molti gli utenti che hanno criticato il suo comportamento, spingendo, recentemente, il 33enne ha replicare a tali polemiche.

Da come riportato su Biccy.it, Francesco ha subito spiegato il perché ha scelto di creare tali sondaggi:

“Sì ho pubblicato dei sondaggi con la mia canzone confrontata con altri brani. Io semplicemente ho pubblicato il mio pezzo a confronto con altri brani di artisti che stanno sbocciando adesso, alcuni per me sconosciuti, altri che conosco. Ho voluto vedere come ha risposto il mio brano, che è uscito nel periodo di Sanremo. Direi che è stato un normalissimo sondaggio. Poi se la gente ci vuole leggere altro, o esprime le preferenze sugli artisti, è un altro discorso”.

Ad Exclusive Magazine, Monte ha spiegato che non era sua intenzione discriminare alcun brano presente alla kermesse. Tutto ciò che è scaturito, quindi, è stato romanzato e pompato dagli altri:

“Non era discriminazione verso qualcuno. Il resto è un attimo pompato e romanzato dalla testa delle persone. Ho soltanto messo a confronto un mio lavoro. Però ho ricevuto tanti bruttissimi messaggi in privato. Adesso ho capito che non posso creare dei sondaggi sui social, perché gli hater decidono questo. In privato ho ricevuto di tutto, le persone ci leggono qualcosa di malato loro in alcuni semplici sondaggi. Quindi non ne farò più e farò altro. Hanno cercato di ridicolizzare e creare lo scoop su qualcosa. A me però me ne passa per il c***o. Se poi ci sono psicopatici del sistema o frustrati dei social che ci romanzano sopra è un’altra storia e mi viene da ridere. Sto sondando il mio lavoro tutto qui”.