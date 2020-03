Francesco Monte: la velata frecciatina alle sue ex

Dopo la fine della sua storia con Giulia Salemi, Francesco Monte sembra aver trovato l’amore con l’imprenditrice e modella pugliese Isabella De Candia. Il bel tarantino si è fatto conoscere a Uomini e Donne, prima nelle vesti di corteggiatore e poi sul trono. In una recente intervista, pare proprio che il modello abbia lanciato una velata frecciatina alle sue ex.

LE VARIE STORIE DI MONTE – È stato proprio nel pomeridiano che ha conosciuto nel 2012 Teresanna Pugliese, con cui ha avuto una breve storia. Nel 2013 ha poi conosciuto Cecilia Rodriguez, una storia d’amore durata quattro anni e finita per volere della sorella di Belen, innamoratasi di Ignazio Moser con cui sta attualmente insieme. Monte ha avuto un flirt anche con Paola Di Benedetto, mettendosi poi insieme a Giulia Salemi, conosciuta al Grande Fratello Vip. Bellissime donne che lavorano tutte nel mondo della televisione, inoltre, ognuna di loro ha vissuto l’avventura del GF. Forse proprio su questo si fonderebbe la velata frecciatina del ragazzo sulle sue ex.

LA FRECCIATINE ALLE SUE EX – Il ragazzo, che per anni ha parlato di sé per le sue storie, ha stupito il pubblico a Tale e Quale Show. Grazie al programma, infatti, ha mostrato a tutti il suo talento. Parlando di questo suo successo e di Isabella, sul settimanale Gente, il ragazzo pare abbia fatto una velata frecciatina alle sue ex: “Dipende anche da chi hai accanto, da cosa vuole, io non ho mai cercato i riflettori in ogni caso”.

NOZZE CON ISABELLA? ANCORA TROPPO PRESTO – Nonostante stiano insieme da mesi, Francesco Monte e Isabella hanno deciso di andare a vivere insieme a Milano. Parlando della sua nuova fidanzata, l’ex tronista: “Io e Isabella siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali”, ha rivelato il ragazzo. Ha poi continuato, affrontando l’argomento paternità: “Ho l’istinto paterno, ma per ora i figli sì, sono belli, ma quelli degli altri! È ancora troppo presto per diventare genitore. Così come parlare di nozze è prematuro, anche se nel futuro mi immagino con Isabella”.