Francesco Monte: nuovo amore per l’ex tronista, stessa dedica

Pare che Francesco Monte, ex tronista nel programma di canale 5 Uomini e Donne, e prima ancora corteggiatore di Teresanna Pugliese, ha trovato un nuovo amore. La pagina veryinutilpeople.it ha però fatto notare un dettaglio che ha lasciato i followers senza parole. Scopriamo insieme cosa ha fatto Francesco Monte stavolta nei confronti della sua nuova fidanzata.

FRANCESCO MONTE: IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Come vi abbiamo precedentemente accennato, Francesco Monte ha partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore, poi come tronista. Durante la sua prima esperienza, come corteggiatore, corteggiava la bella napoletana Teresanna Pugliese, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante quella prima esperienza Teresanna aveva però preferito l’altro corteggiatore, Antonio.

FRANCESCO MONTE: IL PERCORSO COME CORTEGGIATORE – Subito dopo quell’esperienza negativa, con annessa delusione, Maria De Filippi offrì il trono a Francesco. Dopo pochi mesi nei quali aveva conosciuto diverse ragazze si ripresentò proprio lei: Teresanna Pugliese. I due si sono sin da subito ritrovati. Alla fine Monte la scelse e tra i due nacque una bella storia d’amore.

FRANCESCO MONTE: LA FINE DELLA STORIA CON TERESANNA – La storia d’amore con Teresanna, però, è durata solo qualche anno. I due hanno poi scelto di intraprendere percorsi diversi. Le motivazioni non sono ancora ben chiare a tutti. Fatto sta che sicuramente molti fan della coppia avevano notato tra i due differenze caratteriali sostanziali.

FRANCESCO MONTE: ALTRI AMORI DOPO TERESANNA PUGLIESE – Dopo Teresanna Pugliese, Francesco Monte ha avuto modo di vivere altre storie d’amore piuttosto intense. Prima fra tutte ricorderete quella con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. La storia tra i due, però, finì bruscamente in diretta tv durante una puntata del Grande Fratello Vip, programma al quale stava partecipando la stessa Cecilia. Quest’ultima si era invaghita di Ignazio Moser, col quale ancora oggi continua una relazione. Poco dopo, Francesco Monte ha ritrovato l’amore con Giulia Salemi. La coppia piaceva molto ai fan di lei, ma per motivi poco conosciuti dopo solo qualche mese i due hanno interrotto la relazione.

FRANCESCO MONTE: NUOVO AMORE MA STESSA DEDICA – Oggi Francesco Monte sembra essere innamorato di un’altra ragazza. Il suo nome è Isabella Candia, una modella italiana. Come vi abbiamo già accennato, la pagina ‘VeryInutilPeople’ ha fatto notare che Francesco Monte avrebbe fatto la stessa dedica a più ragazze. In particolar modo quando era fidanzato con Giulia Salemi quest’ultima pubblicò una storia nella quale appariva lei allo specchio, dove c’era scritta una dedica di Monte: ‘Ti amo piccolina mia’. La stessa Ig story è stata fatta ora dalla nuova fidanzata Isabella. Appare anche lei davanti ad uno specchio, dove c’ scritto appunto: ‘Buongiorno piccolina mia’. Per vedere le due storie e confrontarle clicca qui.