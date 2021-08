Francesco onte ha smesso di seguire Aurora Ramazzotti: il reale motivo, c’entra Giulia Salemi

Ne siamo certi: Francesco Monte, ex corteggiatore, poi tronista a ”Uomini e Donne”, e oggi cantante, ha smesso di seguire Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante Eros Ramazzotti. Il reale motivo non è sconosciuto e c’entrerebbe Giulia Salemi col suo nuovo fidanzato conosciuto nella casa del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli.

LE SEGNALAZIONI SU FRANCESCO MONTE – Da qualche ora sono arrivate diverse segnalazioni inerenti al fatto che Francesco Monte abbia smesso di seguire Aurora Ramazzotti. Attualmente la ragazza si troverebbe a Mykonos e pare che ultimamente abbia pubblicato una storia proprio con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Aurora Ramazzotti col suo fidanzato e Giulia e Pierpaolo sono andati a mangiare ad un ristorante a base di pesce. La storia pubblicata dalla Ramazzotti non sarebbe stata apprezzata da Francesco Monte, che l’avrebbe per questo eliminata dal suo social.

LA SEGNALAZIONE DI UN FOLLOWER AD AURORA RAMAZZOTTI – Un follower della Ramazzotti avrebbe segnalato la questione alla ragazza, che avrebbe a sua volta risposto con un emoticon, precisamente la faccina che ride. Per ora non è arrivato nessun commento da parte di Francesco Monte, che attualmente è fidanzato con Isabella De Candia.

IL RAPPORTO TRA FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI – Francesco Monte e Giulia Salemi in seguito alla loro partecipazione al ”Grande Fratello Vip” avevano intrapreso una bella storia d’amore, ma le cose non sono andate da subito bene. Per questo hanno deciso di troncare. Non sono rimasti però in buoni rapporti e forse per questo il ragazzo si sarebbe infastidito in seguito alle Ig stories di Aurora Ramazzotti.