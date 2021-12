Francesco Oppini, gesto inaspettato: sorpresa per Tommaso Zorzi

La scorsa edizione del GF Vip non ha fatto nascere solo storie d’amore, ma anche amicizie come quella nata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Un legame sbocciato dentro la casa più spiata d’Italia, ma che sembrava giunto al capolinea dopo qualche mese dalla fine del reality.

Nelle ultime ore, però, il figlio di Alba Parietti ha spiazzato gli utenti dei social. Nelle sue IG Stories, infatti, l’ex gieffino ha deciso di compiere un gesto abbastanza inaspettato e particolare nei confronti dell’ex vincitore del programma.

L’INASPETTATO GESTO SOCIAL – Senza effettivamente rivelare i motivi che hanno portato a una simile decisione, i rapporti tra Francesco e Tommaso si sono bruscamente interrotti. Solo un mese fa, infatti, intervistato a Verissimo Zorzi aveva ammesso di non sentire più Oppini. L’ex concorrente, dal canto suo, non aveva affatto replicato alle dichiarazioni dell’influencer milanese.

A distanza di tempo dalle ultime dichiarazioni riguardo la loro amicizia, il figlio della Parietti ha deciso di condividere una IG Stories che ha spiazzato gli utenti dei social. Il ragazzo, infatti, ha condiviso lo scatto di un ritratto fumettistico che lo ritrae insieme a Zorzi.

Si tratta di un’immagine gioiosa, in cui i due ragazzi sono ritratti intenti ad abbracciarsi con in mano due calici. Ad accompagnare la storia è il commento di Oppini: “Ho deciso che da gennaio sarà esposto a casa mia”, il tutto seguito dall’hastag #autoregali.

Da quanto scritto dal telecronista sportivo, non si tratterebbe di un regalo fatto da Tommaso, ma di un’idea nata proprio da Francesco Oppini. Inoltre, questo inaspettato gesto fa pensare che l’amicizia non sia del tutto finita e che ci sia speranza in una ripresa dei rapporti. Non resta altro, quindi, che attendere una replica da parte di Zorzi.