Francesco Oppini, nuovo amore? Gli ultimi indizi

Recentemente Francesco Oppini è finito al centro del gossip. Agli utenti di Instagram, infatti, non è sfuggita una IG Story che farebbe pensare che l’ex gieffino abbia voltato pagina.

NUOVO AMORE – Durante la sua avventura al GF Vip, la sua storia d’amore con Cristina Tomasini ha fatto sognare il pubblico. In quel periodo, sono stati tanti i fan che, addirittura, hanno sperato di vedere i due convolare a nozze. La loro relazione, però, è inaspettatamente giunta al capolinea.

Nonostante l’oramai ex coppia non abbia mai ufficializzato la rottura, la loro distanza confermerebbe questa ipotesi. Ad un certo punto, i due non si sono più mostrati insieme sui social, dando quindi conferma ai rumors. Da parte di Cristina e Oppini, però, non è mai giunto alcun commento su quanto circolato.

Non è giunto alcun commento del figlio di Alba Parietti nemmeno sull’ultimo scoop che lo vede protagonista. Sempre da quanto emerso sui social, sembrerebbe che Francesco abbia voltato pagina. Agli utenti di Instagram, infatti, non è sfuggita la presenza di una ragazza nelle storie dell’ex volto del GF Vip.

Negli ultimi giorni Francesco Oppini si trova in viaggio per lavoro, proprio per questo ha dovuto affidare le cure del suo gatto ad una certa Francesca. Non si sa nulla di questa ragazza, ma alcuni indizi farebbero pensare che tra lei e l’ex gieffino ci sia del tenero.