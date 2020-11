Francesco Renga confessa: ”Michelle Hunziker mi ha rubato il cuore”

Come è stato mostrato dalla pubblicità televisiva, da Mercoledì 4 Novembre, andrà in onda la terza edizione di All Together Now. Alla guida del programma musicale, che andrà in onda sulle reti Mediaset, ci saranno, ancora una volta, Michelle Hunziker e il rapper J-Ax.

A differenza delle passate edizioni, con lui ci sarà anche il cantante italiano Francesco Renga ed inoltre Anna Tatangelo e Rita Pavone nelle vesti dei giudici. In un’intervista molto recente del cantante, ex di Ambra Angiolini, ha confessato di essere molto contento per questa nuova avventura professionale. Il tutto è merito anche della soubrette svizzera Michelle Hunziker.

LE PAROLE DI FRANCESCO RENGA A MICHELLE HUNZIKER – Francesco Renga ha parlato dei numerosi professionisti che faranno parte del loro cast. A lasciare stupito il web, però, sono stati dei commenti in merito alla soubrette svizzera Michelle Hunziker.

“Mi sono innamorato di Michelle Hunziker. Mi ha rapito il cuore. È una donna incredibile. È l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”. Potrebbe sembrare una bella dichiarazione d’amore, ma va specificato che i due sono solo buoni colleghi e amici.

FRANCESCO RENGA PARLA DEGLI ALTRI GIUDICI DI TOGETHER NOW – Durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Francesco Renga ha parlato anche del rapporto con gli altri giudici di All Together Now. Ha infatti dichiarato: “Con Anna Tatangelo in giuria siamo sempre in disaccordo. E il risultato è esilarante”.