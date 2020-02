Francesco Serpico, l’attore de L’amica geniale fidanzato con Laura Mocerino

Francesco Serpico sta diventando un attore molto popolare. Per il gli italiani è Nino Sarratore, personaggio silenzioso, misteriosamente cupo e single, ma nella privacy non è solo. La sua fidanzata si chiama Laura Mocerino.

LA VITA PRIVATA – Apparso al pubblico televisivo italiano nei panni di questo affascinante giovane, ha conquistato subito l’audience. La serie in questione è L’amica geniale, coproduzione italo – americana targata HBO. In quest’ultima interpreta un ragazzo dilaniato dall’amore per due sue coetanee. Nella vita reale è molto simile al suo personaggio, se non per un dettaglio. Il suo cuore è già stato rubato da una sola ragazza, Laura Mocerino. Non si sa molto su di lei, ma recentemente ha pubblicato una storie dove ricapitola i più bei momenti passati con il fidanzato, di cui è chiaramente orgogliosa.

NINO SARRATORE – Francesco Serpico studia alla scuola di recitazione Theatre De Poche Di Peppe Miale. Frequenta poi il laboratorio di Teatro Sperimentale e viene seguito dall’agenzia DO Cinema. Qualche tempo dopo arriva il ruolo con la “I” maiuscola. Quel ruolo che gli permette finalmente di esordire, Nino Sarratore, il quale ha un rapporto di competizione con il padre e il cui cuore oscilla tra Elena e Lila. Per vedere foto della vera fidanzata dell’attore, clicca qui.