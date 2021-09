Francesco Sole, nuovo flirt in corso? Le ultime segnalazioni

Dopo alcune segnalazioni emerse nelle ultime ore, Francesco Sole è finito nel gossip. Stando agli ultimi avvistamenti riportati sui social, l’influencer avrebbe una fiamma. Ma di chi si tratta?

FLIRT IN CORSO? – Nota per i suoi scoop, Deainira Marzano ha recentemente riportato delle segnalazioni ricevute dalle sue follower. Si tratta di avvistamenti con protagonista proprio Sole in compagnia di una ragazza, “un’amica”.

Il tutto è iniziato da una IG Stories dell’opinionista in cui è stata condivisa una foto, sicuramente scattata da una followr della donna, in cui si vede perfettamente Francesco. Il conduttore, però, non è solo. Al suo fianco, infatti, c’è una ragazza. Ad accompagnare l’immagine è la domanda che non si è solo posta la Marzano, ossia: si tratta di un’amica?

Poco dopo Deianira ha deciso di condividere la risposta che una follower ha dato alla storia su Sole. Nella sua replica, l’utente ha svelato l’identità della misteriosa ragazza: “È la sorella di Marco Cartasegna, si chiama Maria. Se guardi le storie di lei, c’è una foto vestita così”.

Nonostante le segnalazioni con tanto di foto, i diretti interessati non hanno ancora commentato il rumors. Per Francesco Sole, se fosse vero, si tratterebbe della prima frequentazione dopo la fine della sua storia con l’ex tronista Giulia Cavaglià. Già un mese fa si era parlato di un possibile flirt con Giulia Provvedi, una delle cantanti de Le Donatella, neanche questo mai smentito o confermato. Accadrà questo anche con l’ultima segnalazione? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.