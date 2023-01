Già nei giorni scorsi Francesco Totti è stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino in compagnia di Noemi Bocchi, sua nuova fiamma, pronti a volare a Miami. Questo suo primo Capodanno da separato, l’ex Capitano della Roma ha deciso di trascorrerlo all’estero, insieme alla compagna e i figli di lui Christian, Chanel e Isabel.

PRIMO CAPODANNO DA SEPARATO – Fin dall’annuncio della sua separazione con la moglie Ilary Blasi, Totti si è spesso trovato nel mirino del gossip. Nonostante abbia deciso di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno lontano dal Bel Paese, Francesco ovviamente non è sfuggito alla cronaca rosa.

Il Pupone e la compagna, insieme ai tre figli di lui, hanno deciso di trascorrere il cenone nel locale di un amico. A svelarlo è stato proprio il proprietario del ristorante “Forte dei Marmi” di Miami, Andrea Reitano. Inoltre, a breve breve Francesco e Noemi festeggeranno il loro primo anno d’amore.

IL CAPODANNO DI ILARY – E se l’ex marito ha deciso di trascorrere Capodanno a Miami, Ilary Blasi ha deciso di festeggiare in Thailandia, precisamente a Bangkok. A svelarlo è stata proprio la conduttrice, condividendo nelle sue storie di Instagram molti scatti del suo viaggio.

Nonostante non sia apparso in nessuna foto, in molti ipotizzano che a partire con la Blasi si stato Bastian Muller, il noto imprenditore tedesco. Sebbene non abbia mai parlato apertamente di questa sua relazione, Ilary ha comunque deciso di mostrarsi insieme al suo nuovo compagno.