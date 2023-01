Ancora una volta Francesco Totti e Noemi Bocchi, sua attuale compagna, sono finiti nel mirino del gossip. Nelle ultime ore è iniziato a circolare un rumors che vedrebbe la chiacchieratissima coppia in dolce attesa. Ad intervenire è il migliore amico del Pupone, Alex Nuccetelli, che ha voluto smentire quanto si sta vociferando recentemente.

LA SMENTITA DEL MIGLIORE AMICO – Negli ultimi giorni è ritornata a galla una vecchia intervista che Alex ha rilasciato a Diva e Donna verso qualche mese fa. Sui social, infatti, è divenuto virale il presunto gossip che vedrebbe Francesco diventare papà per la quarta volta. Si tratta, però, di una fake news.

A smentire la notizia è stato prima Alessandro Rosica, a cui si è aggiunto lo stesso Nuccetelli. Il migliore amico dell’ex capitano della Roma, attraverso le sue storie di Instagram, ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla questione:

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente“.

Attualmente, quindi, non ci sono cicogne in arrivo per Francesco Totti e la sua compagna. Il Pupone, però, non ha mai fatto mistero di desiderare di diventare papà ancora una volta. Al momento, però, la coppia si gode la loro storia che sta procedendo a gonfie vele.