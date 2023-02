La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele, sebbene se ne parli troppo. I due, nelle scorse ore, hanno trascorso San Valentino insieme, così come mostrato dalla 34enne romana su Instagram. Destinazione? Sconosciuta. Tuttavia, in molti hanno notato un particolare riportato dalla rivista Gente.

Noemi Bocchi è incinta?

“Francesco Totti e Noemi Bocchi: c’è un indizio della cicogna in arrivo” così apre l’articolo la rivista facendo leva su alcuni indizi scoperti dai paparazzi. Per prima cosa si parla dell’abbigliamento della Bocchi, da sempre molto attenta ai suoi look e ora in veste più “comoda”.

Non solo, stando alle foto pubblicate dalla rivista, pare che i due abbiano lasciato in bella vista sul cruscotto della macchina una cartellina medica della clinica Mater Dei, che è molto frequentata dai personaggi famosi. Questa deve essere stata sicuramente una svista da parte della coppia. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte dei due protagonisti.

Crisi superata

La notizia dell’ipotetica gravidanza di Noemi Bocchi stona con le recenti segnalazioni arrivate su di loro, ovvero quelle inerenti ad una crisi profonda con l’ex calciatore della Roma. Secondo l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, pare che la coppia fosse ai ferri corti. Alla donna, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni che confermerebbero la fine di questa chiacchierata relazione.

“Lei non era presente ieri sera, si sono lasciati. Lui continua a non avere l’anello, però abita sempre in quella casa che ha preso con lei” scrive un utente alla Marzano, la quale specifica che non è l’unica segnalazione di questo tipo su di loro.