Francesco Totti, con Noemi Bocchi è crisi? “Tra loro c’è un’intesa evidente”

Nei giorni scorsi a finire ancora una volta nel mirino del gossip è stato Francesco Totti. Il settimanale Gente ha pubblicato delle foto che mostrano l’ex calciatore insieme a Marialuisa Jacobelli, beccati mentre lasciavano un hotel.

Ovviamente la notizia è divenuta subito virale, dato che attualmente Totti è legato sentimentalmente con Noemi Bocchi. Che tra i due sia scoppiata la crisi? A rassicurare non è stata solo Noemi, ma anche il settimanale Chi.

“Tra loro c’è un’intesa evidente” – Dopo lo scoppio mediatico dovuto al gossip lanciato da Gente, la Bocchi ha messo a tacere le voci rispondendo con: “Non temo confronti con le altre”. A spazzare i dubbi è stata anche la rivista di Alfonso Signorini.

Nell’ultimo numero, Chi ha pubblicato alcuni scatti di Francesco e Noemi durante il loro viaggio a Miami per assistere all’EA7 World Legend Padel Tour. La chiacchierata coppia appare sorridente e affiatata, per nulla scalfita dal recente rumor sul presunto tradimento dell’ex capitano della Roma.

Nel mostrare le immagini, il settimanale di Signorini ha dichiarato:

“Il messaggio che Totti e Noemi mandano attraverso queste foto è che non è cambiato nulla, l’intesa è la stessa di sempre. Non sappiamo come abbiano affrontato il gossip, confermato dalla diretta interessata, la Jacobelli, ex tentatrice di Temptation Island, non nuova a flirt con calciatori, con successiva confessione, vedi alla voce Mbappè, il fuoriclasse francese del Real Madrid. Ma, da quello che vediamo, Noemi sembra intenzionata, almeno per il momento e almeno pubblicamente, a non farsi scalfire. Per tre anni ha sentito dire varie cose su di lei e Totti, ha sopportato senza mai replicare e sarà lei a decidere quale peso dare alle parole di un’altra donna”.