Francesco Totti, crisi con Ilary? Ci sarebbe un’altra donna

Nelle ultime ore è impazzata ovunque la crisi che vede protagonista una delle coppie più amate dallo spettacolo. Si tratta di Francesco Totti e Ilary Blasi che, dopo vent’anni d’amore, sembra che siano pronti per dirsi addio. Dietro tale inaspettata decisione, secondo La Repubblica, ci sarebbe un’altra donna. CLICCA QUI PER VEDERE UNA FOTO DI QUESTA RAGAZZA DI NOME NOEMI.

NUOVO AMORE PER TOTTI – Dopo l’annuncio della presunta crisi che potrebbe mettere fine al matrimonio tra Francesco e Ilary, sono emerse le prime ipotesi dietro ciò. Secondo alcune teorie, dietro questo difficile periodo ci sarebbe un’altra donna. Da quanto emerge dal quotidiano di Maurizio Molinari ci sarebbe già un nome.

Si tratterebbe una certa Noemi. Laureata in economia, in passato la donna è stata sposata con un dirigente di una squadra laziale. Con Totti avrebbe anche una passione in comune: il Padel.

Riguardo questo rumors, il tutto avrebbe avuto inizio dopo che Noemi avrebbe abbandonato una festa per raggiungere Francesco. Una fuga dovuta ad un incidente in macchina fatto dall’ex capitano, per fortuna nulla di grave. Sembra, inoltre, che la donna sia stata presente alla partita Roma-Genoa, evento che ha visto sugli spalti anche Francesco Totti.

“All’Olimpico c’è anche Noemi, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci: era allo stadio quando l’ex capitano era sugli spalti per Roma-Genoa. Un segnale che il rapporto tra i due è molto stretto”, si legge su La Repubblica. Riprendendo l’evento, il quotidiano ha poi concluso: “Non c’è stato bisogno nemmeno di guardare chi ci fosse vicino a Totti durante Roma Genoa. Per ora resta alle spalle. Le basta pochissimo per scendere al suo fianco: appena due file più in basso”.