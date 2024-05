Francesco Totti, diventerà nuovamente papà? Il pancino sospetto di Noemi Bocchi

È tornato a circolare il rumor che vedrebbe Francesco Totti pronto a diventare papà per la quarta volta. A far tornare al centro dell’attenzione questa indiscrezione sono stati gli scatti pubblicati da Gente, dove è saltato all’occhio il pancino sospetto di Noemi Bocchi.

PRESTO PAPÀ? – Dopo l’annuncio ufficiale della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha ritrovato l’amore al fianco di Noemi. La storia tra i due, infatti, sembra procedere a gonfie vele, tanto che da tempo si parla di un secondo matrimonio per l’ex calciatore.

Da quanto emerso negli ultimi giorni, sembrerebbe che Francesco e la compagna siano pronti a suggellare il loro amore con un bebè. Non è la prima volta che si parla di una possibile gravidanza per la Bocchi. Ad inizio anno, infatti, si era vociferato di una presunta cicogna in arrivo per via di alcune rotondità sospetta di Noemi. Voci smentite dopo poco.

Questo rumor, però, sarebbe nuovamente tornato al centro dell’attenzione. A far scoppiare nuovamente il gossip è stato l’ultimo numero del settimanale Gente, dove è stata pubblicata l’ultima paparazzata della chiacchierata coppia.

Negli scatti in questione si vedono Francesco Totti e Noemi intenti a giocare a padel. Ad attirare l’attenzione, però, è un dettaglio in particolare. Dalla t-shirt extralarge indossata dalla Bocchi si intravede un pancino abbastanza sospetto. Che la coppia sia in attesa di una cicogna? Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.