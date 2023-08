Francesco Totti e Ilary Blasi, la guerra in Tribunale continua: tradimenti e messaggi compromettenti

La guerra in Tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è ancora finita, anzi, è appena iniziata. Dopo essersi scontrati per i figli, è il turno dei Rolex e tradimenti: i due, infatti, presenteranno nuove prove al giudice, dei veri colpi bassi.

Prove dei tradimenti

La conduttrice tv, tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito sostenendo che il matrimonio di 17 anni sia finito a causa di Noemi Bocchi. La controparte avrà fino al 10 agosto per rispondere. I legali di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, stanno già preparando il contrattacco.

Non negheranno che Francesco si sia innamorato di Noemi Bocchi, così come dichiarato nell’intervista al Corriere della Sera, ma depositeranno una serie di flirt attribuiti a Ilary Blasi allegando anche messaggi compromettenti. La conduttrice, inoltre, avrebbe interagito con una terza persona che le avrebbe fatto da tramite con il presunto amante, tale Cristiano Iovino, personal trainer romano.

La persone che le avrebbe fatto da tramite sarebbe Alessia Solidani, fedele amica e parrucchiera. Molto probabilmente, nel documento che presenteranno i legali dell’ex capitano della Roma, figurerà anche il nome di Luca Marinelli, molto amico di Melory Blasi. Insomma, la situazione si complica e non è esclusa la presenza in Tribunale dei nomi citati, ovvero Noemi Bocchi e Cristiano Iovino.

Rolex da restituire

Nel frattempo, Francesco Totti ha vinto una prima partita in Tribunale. L’ex moglie dovrà restituire i Rolex sottratti all’ex calciatore e anche alla svelta. Come riporta Libero: “Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello della Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, condannandola in più anche al pagamento delle spese processuali per 4mila euro. […] I giudici hanno precisato che è stata la stessa donna ha dichiarato nei verbali di aver prelevato 6-7 Rolex e ora non può sostenere di averne presi 2 o massimo 4. Dovrà riconsegnarne la cifra esatta e se ne manca qualcuno, dovrà risponderne”.