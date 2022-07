Francesco Totti e Ilary Blasi: un comunicato per annunciare la separazione

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tornata nuovamente al centro dell’attenzione in seguito ad un annuncio che arriva dalla redazione di Dagospia.

In base a quanto dichiarato, Francesco ed Ilary questa sera, intorno alle 19, comunicheranno la loro decisione di separarsi consensualmente.

FRANCESCO E ILARY: UNA STORIA D’AMORE CHE DURA DA 20 ANNI

La notizia di una possibile rottura era già stata diffusa qualche mese fa ma entrambi avevano duramente smentito. Quella tra Francesco e Ilary è una storia d’amore longeva che comprende 17 anni di matrimonio e 3 figli: Christian, Chanel e Isabel.

Sono oramai passati più di vent’anni dalla dichiarazione del calciatore che, durante il derby, solleva la maglietta per mostrare la scritta “6 Unica” e da allora di strada insieme ne hanno fatta mostrandosi sempre come una coppia unita. Indimenticabile l’ultimo giro di campo di Totti giocatore accompagnato dalla sua famiglia, un momento emozionante non solo per i romani e romanisti.

Al momento la bomba lanciata sul web non è stata confermata né tantomeno smentita, nelle prossime ore capiremo se si tratta solamente di gossip oppure se le notizie sono fondate.