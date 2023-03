Francesco Totti, furioso con il nuovo fidanzato di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno formato una delle coppie più famose e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Dopo anni di matrimonio, però, la notizia del loro divorzio ha fatto il giro dei media, suscitando grande sorpresa e commozione tra i loro fan. Ad oggi, entrambi si sono rifatti una vita: lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller. Tuttavia, la loro separazione non sta procedendo troppo bene.

Totti arrabbiato con Bastian: il motivo

Il divorzio tra Totti e la Blasi non è semplice, non solo a livello economico ma soprattutto per la presenza di tre figli. Come se non bastasse, inoltre, pare che l’ex capitano della Roma sia furioso con il nuovo compagno della Blasi a causa di alcune foto circolate sul web e pubblicate sui giornali.

Secondo le foto circolate, l’imprenditore tedesco avrebbe usufruito della villa dell’Eur che Totti ancora sta utilizzando quando non si trova nell’attico a Roma Nord con Noemi Bocchi. Stando a quanto pubblicato da La Repubblica, questa mossa di Bastian avrebbe scaldato ancor di più l’aria.

Le foto che confermerebbero il fatto sono state pubblicate sul settimanale Chi: Bastian, Ilary e la piccola Isabel insieme come una famiglia camminano mano nella mano. Una foto che avrebbe turbato Francesco Totti, il quale sembrerebbe sempre più convinto di non volere una mediazione tra le parti.

A quanto pare il legale dell’ex calciatore, Antonio Conte, avrebbe “depositato una memoria difensiva da 120 pagine”. Non solo, i due dovranno affrontare due diverse cause in tribunale: da una parte la questione dei Rolex e gioielli, dall’altra l’affidamento dei figli e la villa all’Eur.