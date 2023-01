Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Francesco Totti potrebbe finire in grossi guai. L’ex capitano della Roma, infatti, sarebbe finito nel l’Antiriciclaggio per dei movimenti di denaro sospetti. Il tutto sarebbe riconducibile alla sua passione per il gioco d’azzardo, una delle cause che avrebbe portato alla fine del suo matrimonio con la Blasi.

IN MEZZO AI GUAI? – Attualmente impegnato con la separazione dalla sua (quasi) ex moglie Ilary Blasi, Totti potrebbe finire in guai seri. All’unità di risk management della Banca d’Italia sarebbero saltati all’occhio alcuni movimenti di denaro da parte di Francesco, il tutto riportato dal quotidiano la Verità.

Il quotidiano ha quindi stilato una cronologia dei bonifici che l’ex calciatore avrebbe effettuato nel corso di questi mesi. L’ultimo movimento sospetto riguarderebbe un prestito infruttifero da 80mila euro per pensionata di Anzio, il cui conto sarebbe cointestato con la figlia, una dipendente della società Sport e Salute che, a sua volta, avrebbe girato la cifra sul conto condiviso con il marito.

L’uomo, oltre ad essere un amico di Francesco e un dipendente del Ministero dell’Interno, ha infine versato i soldi un proprio conto alimentato “da bonifici domestici rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online”. Questo, però, sarebbe stato l’ultimo dei tanti movimenti che avrebbero insospettito l’Antiriciclaggio.

Si parla di cifre come 250mila euro, operazione in entrata eseguita dalla Mgm resorts international, un albergo di Las Vegas con annessa casa da gioco. Per questi movimenti, quindi, gli esperti hanno dichiarato che “permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali”. Tutto ciò dovrà quindi essere spiegato sia da Francesco Totti che da Ilary Blasi.