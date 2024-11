Francesco Totti, indagato per evasione fiscale: riemergono alcune accuse di Ilary Blasi

Sembra proprio che non ci sia pace per Francesco Totti che si sarebbe nuovamente messo nei guai, questa volta per presunta evasione fiscale. Davanti a questa clamorosa notizia, sono riemerse alcune vecchie accuse dell‘ex moglie Ilary Blasi.

GUAI IN VISTA PER L’EX CALCIATORE – Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, Totti è indagato dalla Procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi. Ad attirare l’attenzione della guardia di Finanza sarebbe stata la mancata apertura di partita iva per il corretto ricevimento del pagamento di alcune prestazione pubblicitarie.

Da quanto riportato da La Verità, Francesco avrebbe contratto un debito di poche migliaia di euro che, però, avrebbe già saldato per chiudere la vicenda. Nonostante tutto, però, sarebbe stata comunque avviata un’indagine per mettere chiarezza sulla situazione.

LE ACCUSE DELLA BLASY – A destare sospetti sarebbero state anche le accuse lanciate dall’ex moglie di Francesco Totti. Secondo quanto dichiarato dai legali della Blasi, l’ex calciatore avrebbe omesso alcune carte di credito e conti correnti a lui intestati.

LA DENUNCIA PER ABBANDONO DI MINORE – È verso l’archiviazione l’indagine avviata dopo la denuncia fatta da Ilary per abbandono di minore nei confronti della figlia Isabel. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice, Totti avrebbe lasciato la piccola alle cure di una baby sitter per uscire con la compagna.