Francesco Totti, le preoccupazioni di Pupo: “Guardandolo negli occhi ebbi immediatamente la sensazione che…”

Francesco Totti, negli ultimi mesi, è sulla bocca di tutti e chiunque si sente in dovere di rilasciare dichiarazioni sulla sua vita. Realtà? Un modo per avere notorietà? Non ci è dato saperlo, ma tutti e proprio tutti hanno battibeccato sulla vicenda che ha tenuto banco per mesi e mesi: la separazione da Ilary Blasi. L’ultimo di questa sfilza di vip e amici è Pupo, il quale si è detto preoccupato per la sua vita privata.

Lo scandalo dell’antiriciclaggio

Nelle ultime settimane Francesco Totti è finito al centro di uno scandalo che lo vedrebbe coinvolto in movimenti di denaro sospetti. Per questo, l’Antiriciclaggio sta osservando attentamente le sue mosse per comprendere cosa sia accaduto in realtà. Nel frattempo, tutto tace e Totti non ha proferito parola sull’argomento. L’ex moglie Ilary Blasi, invece, si è solo sbilanciata dicendo di non saperne nulla.

Le preoccupazioni di Pupo

A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Pupo con alcune sue recenti dichiarazioni. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il cantante ha mostrato delle perplessità circa la vita privata dell’ex capitano della Roma e della sua passione per il gioco. Nello specifico, Pupo ha dichiarato di essere preoccupato per Totti, soprattutto perché lui stesso in passato è stato vittima di dipendenza dal gioco rischiando quasi il suicidio.

“Una volta ho giocato a poker con Totti, durante un torneo di beneficienza. Fu organizzato per raccogliere fondi dopo il terremoto in Abruzzo e andò in onda su La7. Guardandolo negli occhi ebbi immediatamente la sensazione che fosse molto appassionato dal gioco. Francesco è una persona buona e generosa, tipico dei soggetti affetti da ludopatia“ ha dichiarato il cantante.

Infine, pare che effettivamente l’ex capitano della Roma sia appassionato di gioco. Stando a quanto dichiarato da un amico di Totti a La Verità, pare che l’ex calciatore spenda molti soldi nel gioco: “Francesco ha la passione per i casinò. Quando va a Las Vegas gioca milioni di euro”. Non ci resta, dunque, che attendere eventuali smentite o conferme.