Francesco Totti, l’ex calciatore beccato assieme a Noemi Bocchi a guardare le stories di Ilary Blasi: il video

Durante la partita tra la squadra giovanile della Roma e il Frosinone, si è verificato un evento imbarazzante coinvolgente Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia è stata sorpresa dalle telecamere di SportItalia mentre guardava insieme una Storia su Instagram pubblicata da Ilary Blasi, la ex moglie di Totti. Le reazioni dei due hanno scatenato una serie di controversie.

Beccati!

Inizialmente, Totti e Ilary si sono recati allo stadio per sostenere il loro figlio Christian, che giocava nella squadra giovanile della Roma. Tuttavia, durante la partita, i due ex coniugi hanno occupato posti separati in tribuna e non si sono neanche scambiati uno sguardo. Hanno persino utilizzato ingressi diversi e parcheggiato in zone separate.

Il momento imbarazzante è avvenuto quando Ilary ha condiviso un selfie su Instagram con Melissa, la fidanzata di Christian, durante la partita. Francesco e Noemi si sono rivolti agli amici Elisa e Giancarlo.

Mentre erano seduti con gli amici, Elisa ha mostrato a Noemi e Totti il selfie di Ilary con Melissa sul suo smartphone. Le immagini sono chiare e mostrano il selfie in dettaglio. Francesco ha chiesto qualcosa a Noemi e poi ha fatto una smorfia. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione di tutti è stata la reazione indispettita di Noemi Bocchi. Anche se non è chiaro il motivo esatto del suo disagio, le immagini hanno suscitato molte domande.

Francesco Totti, d’altro canto, sembrava sorpreso dal selfie di Ilary con la fidanzata di suo figlio, ma non è stato coinvolto nella controversia tra Noemi e Ilary. La ragione precisa del fastidio di Noemi rimane un mistero. Nel frattempo, la disputa legale tra Francesco e Ilary prosegue.

