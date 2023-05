Francesco Totti: messaggi scambiati con una concorrente dell’Isola dei Famosi?

Nonostante siano passati dei mesi dall’annuncio ufficiale della fine del loro matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere al centro del gossip. Nelle ultime ore è divenuto virale un rumor che vedrebbe degli scambi di messaggi tra l’ex capitano e una naufraga dell’Isola dei Famosi.

MESSAGGI CON UNA NAUFRAGA? – Sebbene Ilary e Francesco sembrano aver voltato pagina, continuano ad essere nel mirino della cronaca rosa. Attualmente, infatti, la conduttrice è legata sentimentalmente a Bastian Muller, mentre Francesco a Noemi Bocchi. Sembra che prima di stare con l’attuale compagna, l’ex calciatore abbia avuto uno scambio di messaggi con un’altra donna.

A lanciare l’inaspettato scoop è stato The Pipol. Stando a quanto riportato dalla pagina di Instagram, si sarebbe trattato di semplici messaggi che non hanno mai portato a nulla di concreto. La pagina, infatti, scrive:

“Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Bocchi, sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi. Chi sarà? (No, non è Helena)”.

Chi sarà mai la concorrente protagonista del rumor? Attualmente si tratta di un’indiscrezione, ma in molti sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione di Ilary non appena lo verrà a sapere.