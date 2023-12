La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha destabilizzato tutti. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di italiani e la triste notizia ha deluso tifosi e fan. Ad aumentare il chiacchiericcio su ogni dettaglio, il documentario di Ilary uscito su Netflix dal titolo “Unica”.

Al suo interno tutto il racconto dal punto di vista della conduttrice. Tra lacrime e momenti di sconforto, Ilary ha aperto il suo cuore raccontando anche i momenti più belli vissuti insieme a Totti.

Attualmente Francesco sta vivendo la sua storia d’amore con Noemi mentre Ilary sembra stia ritrovando la felicità al fianco di Bastian. Ma come saranno i rapporti tra i due ex?

Il like di Francesco Totti a Ilary

Una mossa social dell’ex capitano della Roma ha insospettito i fan. Totti aveva messo un like ad una foto di Vincenzo Rinaldi, il proprietario di un noto ristorante. Nella foto Ilary in compagnia delle sue amiche, tra cui Michela Quattrociocche.

Il like messo da Totti è stato poi subito tolto ma i fan più accaniti non hanno tralasciato il gesto. Dopo questa mossa sono stati tanti i commenti dei fan: da chi ha immaginato e sognato un ritorno di fiamma a chi ha dato vita a fantasie più grandi.

Del resto però non si può non considerare il fatto che il like è stato tolto dopo pochissimo e questo potrebbe anche collegare il tutto ad un’amara verità: Francesco aveva messo il mi piace per sbaglio. Come staranno davvero le cose? Al momento tutto tace.