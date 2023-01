Come è oramai noto per gli amanti del gossip, Francesco Totti ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie insieme ai figli, alla compagna Noemi Bocchi e ai figli della donna. La chiacchieratissima coppia ha deciso di volare ai Caraibi, le Bahamas e Miami.

A far discutere è stato il resort esclusivo dove Totti e Noemi hanno deciso di soggiornare. Attraverso le IG Stories dei figli del Pupone e della coppia stessa, non è di certo sfuggito il lussuoso albergo dove la “famiglia allargata” ha deciso di trascorrere la loro breve vacanza a Miami. Ecco le cifre da capogiro pagate da Francesco per una notte.

CIFRE DA CAPOGIRO PER LE VACANZE NATALIZIE – Dopo la crociera su uno yacht di lusso tra le isole caraibiche, Totti, insieme ai ragazzi e a Noemi hanno deciso di soggiornare a Miami. Stando a quanto svelato da Fanpage.it, l’ex capitano della Roma ha deciso di soggiornare in uno degli alberghi più eleganti della capitale della Florida, ossia il The Satai.

Il resort è una vera e propria oasi lussuosa, lussuosa come anche la spiaggia privata a cui possono accedere i clienti. Ovviamente si tratta di un albergo che non è alla portata di tutti. Sebbene non si sappia in quale suite Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano alloggiato, sul web è possibile farsi un’idea sulle cifre da capogiro. Una notte al Setai di Miami Beach parte da 900 euro e arriva a 3.000 euro per una suite vista oceano.

LE VACANZE DI ILARY – Se Totti ha deciso di volare a Miami, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno in Thailandia. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, si ipotizza che la conduttrice abbia trascorso la sera di capodanno con Bastian Muller, con cui pare faccia coppia fissa.