Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta? Le segnalazioni

Noemi Bocchi e Francesco Totti continuano non solo a essere una coppia solida e serena, ma a tenere gli amanti del gossip parecchio impegnati. Si vocifera, infatti, che la nuova compagna del bomber sia in dolce attesa. In verità, a cadenza regolare circolano rumors riguardo a una presunta gravidanza di quest’ultima, ma né lei né Totti hanno mai confermato o smentito.

Le foto sospette

Tutto è iniziato quando i due sono stati fotografati insieme e Noemi mostrava un pancino sospetto, di cui non ha mai parlato pubblicamente. Qualche mese fa si era anche parlato di un trasferimento in Australia per un lavoro di Totti sempre in ambito calcistico.

Tuttavia, niente di tutto questo è stato confermato e il pubblico si chiede solo una cosa: Noemi Bocchi è incinta di Totti o no? Alessandro Rosica, un noto esperto di gossip, ha affrontato il pettegolezzo riguardante l’ex calciatore e la sua nuova compagna su Instagram. L’esperto di gossip ha categoricamente smentito queste voci reputandole infondate.

Quindi, Noemi Bocchi non è incinta, ma la sua relazione con Francesco Totti va a gonfie vele. La loro storia sarebbe iniziata in segreto nel 2021, ma è stata ufficializzata solo dopo la separazione pubblica da Ilary Blasi, madre dei suoi tre figli.

Nonostante le smentite sulla gravidanza, pare che le voci su un imminente matrimonio siano invece fondate. Tuttavia, l’ex bomber della Roma dovrà attendere di essere ufficialmente divorziato dalla conduttrice Mediaset.