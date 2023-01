Francesco Totti, nuove segnalazioni su Noemi Bocchi: “Lei non guarda in faccia a nessuno”

Nuove preoccupazioni per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non riesce proprio a stare tranquillo. Inoltre, stando alle recenti dichiarazioni di una fonte sul settimanale Nuovo, Noemi Bocchi vorrebbe solo fare la bella vita. Ecco cosa è stato detto sulla nuova fiamma dell’ex calciatore.

Nuove accuse per Noemi Bocchi

Il noto settimanale di gossip ha dato spazio ad alcune considerazioni da parte di una fonte sul modo di vivere della nuova compagna di Totti. “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli” ha detto la fonte a Nuovo. “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita” si legge.

Queste parole non stonano con quelle dell’ex marito della Bocchi, un imprenditore di Tivoli, il quale l’avrebbe accusata di essere fondamentalmente un’arrivista. Queste sono le ennesime segnalazioni sulla donna, ormai non si parla di altro sui social e sui giornali di gossip.

Le preoccupazioni di Francesco Totti

Non trova pace l’ex calciatore, il quale ogni giorno viene sommerso da ulteriori problemi. Tutto è partito dalla dolorosa separazione da Ilary Blasi, poi le accuse e il successivo caso dei Rolex rubati. Non si è fatto mancare offese, commenti anche da parte di chi ha cavalcato l’onda della notizia. Nonostante questo, l’ex giocatore ha cercato sempre di mantenere la calma e rifugiarsi nei suoi affetti.

Quando tutto sembrava prendere una giusta piega, ecco il caso dei bonifici e delle scommesse, dai quali Ilary si è già tirata indietro dicendo di non saperne nulla. Un giro di soldi molto particolare in cui sta indagando l’antiriciclaggio. Adesso le nuove accuse alla sua nuova compagna Noemi Bocchi, insomma, non si può essere tranquilli e sereni, nemmeno in vacanza.