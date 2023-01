Francesco Totti, segnalazioni all’Antiriciclaggio: 240mila prestati all’amico poliziotto

Nelle ultime settimane Francesco Totti è finito al centro di uno scandalo. Stando ad alcune segnalazioni, l’ex capitano della Roma sarebbe finito nel l’Antiriciclaggio per dei movimenti di denaro sospetti. Pochi giorni fa sono emersi nuovi aggiornamenti sul caso che vedrebbero nuovamente al centro dell’attenzione non solo Totti, ma anche un suo amico a cui avrebbe prestato una cospicua somma di denaro.

240MILA EURO PRESTATI A UN AMICO – Stando a quanto riportato da La Verità un paio di giorni fa, Totti avrebbe prestato dei soldi a un amico poliziotto (all’inizio si parlava di un dipendente del ministero degli Interni). L’amico D.M., da Francesco, avrebbe prima ricevuto 160mila euro e poi altri 60mila euro.

Se da una parte D.M. ha spiegato di aver chiesto a Totti una tale somma di denaro per un’improvvisa necessità, a far scattare l’allarme è stato un “prestito infruttifero”. Questi soldi, però, sono attualmente ancora sul conto del poliziotto. Ad emergere, inoltre, è la passione di D.M. per le auto di lusso.

Sempre secondo quanto scoperto da La Verità, sull’amico di Francesco Totti è emersa una segnalazione un bonifico di 27 mila euro per l’acquisto del telaio di una Porsche Cayenne S. acquistata all’estero per essere immatricolata in Italia. La stessa auto è stata acquistata sempre da D.M. d aprile 2021, poi venduta ad ottobre.

Davanti a tali segnalazioni, D.M. ha deciso di dire la sua attraverso il quotidiano: “La Cayenne? Vabbeh ma io quella ce l’ho. No, non ce l’ho, l’ho venduta. Ce l’ho, ma mica è per Francesco che l’ho venduta”.