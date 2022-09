Francesco Totti sulla crisi con Ilary: “Non sono stato io a tradire per primo”

Pochi mesi fa la storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi era tornata al centro dei rumors in seguito all’indiscrezione di Dagospia riguardo la separazione dei due e il comunicato in arrivo. Se in un primo momento la coppia ha tentato di smentire e gestire in privato la situazione, a luglio il comunicato è arrivato davvero i due hanno confermato le voci diffuse.

Quella tra Francesco e Ilary è stata una storia d’amore longeva che comprende 17 anni di matrimonio e 3 figli: Christian, Chanel e Isabel, ed è stato proprio per loro che la coppia ha tentato di gestire nella maniera più tranquilla possibile questa situazione delicata.

Le ultime sulla coppia arrivano da un’intervista rilasciata dal calciatore al Corriere della Sera in cui ha deciso di chiarire le responsabilità della fine del matrimonio: “Non sono stato io a tradire per primo. […] Ne sono uscito grazie a Noemi”. Totti, quindi, per la prima volta in un’intervista, parla dei tradimenti di Ilary che lo hanno insospettito e costretto ad indagare.

In questo momento sono alte le tensioni tra i due e probabilmente il la partita si giocherà davanti ad un giudice. Francesco, infatti, ha dichiarato: “In casa vuole restare solo lei. Poi non ci siamo più parlati” e aggiunge anche che avrebbe preferito la diffusione di un unico comunicato firmato da entrambi al momento dell’annuncio della separazione.