Franceska Pepe, l’indiscrezione di Signorini: “Lasciata dal fidanzato perché spendeva troppo”

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe continua a far parlare di sé. L’ex concorrente ha più volte infiammato gli animi degli altri gieffini, scontrandosi svariate volte. L’ultima indiscrezione riguarderebbe il motivo della rottura tra lei e un ricco imprenditore americano.

L’INDISCREZIONE DI SIGNORINI – A svelare i retroscena è il conduttore del reality, Alfonso Signorini. Durante una puntata del talk social Casa Chi, Signorini ha parlato di una storia che la modella ha avuto con un uomo misterioso. In particolare, ha rivelato il perché il benestante americano ha deciso di lasciare la ragazza.

Non si sa molto riguardo la vita privata della Pepe, ma a rivelare qualche indiscrezione è il direttore del settimanale Chi. Stando a quanto dichiarato dalla ragazza stessa durante i provini, l’uomo l’avrebbe lasciata perché spendeva troppo.

“Non sapeva cosa fare e passava il tempo a fare shopping con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha cacciata perché lei spendeva troppo”, ha così svelato Signorini. Non si sa precisamente quanto sia durata questa relazione, ma per un anno l’ex gieffina ha vissuto a Dubai.

LE RIVELAZIONI DI MILA SUAREZ – A parlare di Franceska è un’altra ex concorrente del GF Vip, Mila Suarez. L’ex gieffina ha infatti rivelato di aver convissuto per un periodo con la Pepe, in un appartamento a Milano. Stando a quanto detto dalla Suarez, la modella non avrebbe mai pagato l’affitto: “Una volta Franceska mi chiese 10 euro per la benzina visto che mi stava accompagnando in auto per un appuntamento. Ricordo che scesi e andai da sola in taxi”.