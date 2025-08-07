Francia, vasto incendio distrugge 16mila ettari: “Catastrofe senza precedenti”

È il terzo giorno da quanto un vasto incendio ha colpito il sud della Francia, dove, ad oggi, ha distrutto 16mila ettari. Il vento che spingeva le fiamme verso la costa meridionale è cambiato, spostando il pericolo verso il massiccio delle Corbières. Finora sono 15 i comuni colpiti dalle fiamme.

“Catastrofe senza precedenti” – Da quanto riportato dall’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco, questo sarebbe il peggiore incendio che abbia colpito la Francia negli ultimi 20 anni. Purtroppo, però, questa calamità ha portato a un morto e 13 feriti.

A perdere la vita è stata una donna di 65 anni, residente a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, nell’Aude (regione dell’Occitania). Stando a quanto riferito dal sindaco Xavier de Volontat, la vittima si sarebbe rifiutata di casa durante l’evacuazione, venendo così inghiottita dalle fiamme. Inoltre, sono stati segnalati 13 feriti: due residenti ricoverati in ospedale, uno dei quali ha riportato gravi ustioni, e undici vigili del fuoco.

Ieri sera, con il calare della notte, l’incendio continuava a bruciare. Il primo ministro François Bayrou lo ha definito una “catastrofe di portata senza precedenti”, legata al riscaldamento globale e alla siccità. La sua avanzata, che in precedenza raggiungeva i mille ettari all’ora, ha però iniziato a rallentare, come ha dichiarato all’Afp Rémi Recio, sottoprefetto di Narbonne.

Le ondate di calore si estenderanno anche sull’Italia, colpendo il Centro-Nord da domani e con maggiore intensità da venerdì. “Il rischio incendi – spiega Betti – tornerà elevato anche in alcune zone del Sud”.

Al Nord si attendono punte di 39-40 gradi, soprattutto nella Val Padana, con picchi previsti da domenica. Al Sud il caldo sarà meno estremo, ma la ventilazione settentrionale potrebbe favorire nuovi focolai. “Ci aspettano 8-10 giorni critici, con caldo intenso anche di notte e rischio incendi elevato. Serve la massima attenzione”.