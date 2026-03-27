Francisco Baridò, il talento della Primavera del Napoli pronto al grande salto

Nel vivaio del Napoli continua a crescere un talento che sta attirando sempre più attenzione: Francisco Baridò. Il giovane calciatore della Primavera azzurra si sta rendendo protagonista di una stagione di alto livello, fatta di prestazioni convincenti, continuità e una maturità calcistica che raramente si vede in giocatori della sua età.

Baridò è diventato rapidamente un punto di riferimento per la squadra giovanile, distinguendosi non solo per le qualità tecniche, ma anche per la capacità di incidere nei momenti decisivi. Visione di gioco, personalità e un’ottima lettura delle situazioni lo rendono uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile partenopeo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in prima squadra. In vista della prossima stagione, infatti, lo staff tecnico guidato da Antonio Conte starebbe valutando con grande attenzione il suo profilo. L’idea è quella di aggregarlo al gruppo dei “grandi” già durante il ritiro estivo, tra Dimaro e Castel di Sangro, due tappe fondamentali della preparazione del Napoli.

La decisione definitiva sulla sua permanenza in prima squadra verrà presa al termine del ritiro. Molto dipenderà dalla sua capacità di adattamento e dalla risposta che darà sul campo.