Franck Kessie, protagonista di uno scambio con la Juve

La Juventus sta ancora lavorando all’ingaggio di Franck Kessie. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, i bianconeri non hanno escluso di proporre un accordo che includa anche l’attaccante italiano Federico Chiesa

Franck Kessie continua a essere oggetto di numerose voci di mercato. Anche se il giocatore si è recato negli Stati Uniti per partecipare alla tournée pre-stagionale, la sua continuità al Barcellona non può essere data per scontata. Infatti, secondo le ultime notizie, è probabile che il giocatore finisca per andarsene prima della fine della finestra di trasferimento estiva.

Ad oggi, la squadra che sembra avere le maggiori possibilità di ingaggiarlo è la Juventus. Pur avendo fallito nel tentativo di assicurarsi un prestito con opzione di acquisto, i bianconeri non si disperano e stanno già preparando una nuova offerta che sperano possa essere più allettante per i catalani.

Un’operazione tanto accattivante quanto complicata

Secondo i media italiani e secondo il Mundo Deportivo, i piemontesi starebbero valutando l’idea di proporre un’operazione che includa anche Federico Chiesa, attaccante destinato a perdere importanza tra le proprie fila dopo la firma di Timothy Weah e il ritorno di Moise Kean e Arkadiusz Milik.

Dato che l’operazione sembra complicata e che le informazioni non offrono altri dettagli se non il fatto che l’agente dell’italiano è lo stesso di Marcos Alonso, non sarebbe sorprendente se questa voce avesse poco seguito. Quello che sembra indiscutibile, però, è che la Juve vuole Kessie per rafforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Un’opportunità, soprattutto, bella grossa perché significherebbe portare un giocatore incredibile in rosa.