Franco Lauro e la sua passione per il Napoli: “In squadra c’è un calciatore straordinario”

Nella giornata di martedì sera una notizia sconvolgente per il mondo del giornalismo e del calcio relativa alla morte di Franco Lauro. Alla sola età di 58 anni, il giornalista ha perso la vita nella sua abitazione a causa di un improvviso malore.

Il giornalista Carlo Paris ha deciso di ricordarlo così con un post su Facebook: “È stato difficile per i telespettatori capire la tua fede calcistica, la tua passione per il Napoli. Sei stato tanto professionale anche nel saper nascondere questo. Ti sta aspettando lassù un amico collega come Ignazio Scardina col quale preparati ad affrontare interminabili discussioni calcistiche”.

Franco Lauro, quindi, era un grande tifoso del Napoli, una passione che, però, per il suo mestiere, ha cercato di nascondere. Durante una sua intervista di qualche mese fa, il giornalista ha parlato proprio della società azzurra, esaltando un calciatore presente nella rosa partenopea: “Nel Napoli gioca un calciatore straordinario, sto parlando di Fabian Ruiz. È un fenomeno e sono convinto delle sue grandi qualità. Quest’anno si è perso un po’ ma le big sono disposte a spendere molti soldi per prenderlo“.

Franco Lauro, quindi, era una grande estimare del Napoli e di Fabian Ruiz. Sul centrocampista azzurro, infatti, è forte l’interesse del Real Madrid.

Carlo Paris, ha infine aggiunto: ““Pacate, eleganti, raffinate come quelle che per anni ci avete regalato. Vorrei salutarti con la stessa delicatezza con la quale salutavi i telespettatori, non dimenticando mai quelli che soffrono negli ospedali. Ti mando una preghiera, ricordati di noi. Carlo”.