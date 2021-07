Franco Oppini senza freni: “Con Ada Alberti sesso 8 ore al giorno”

Franco Oppini ha scioccato tutti raccontando che dopo diciotto anni d’amore con l’astrologa Ada Alberti la passione bruci ancora ardentemente. Anzi per dirlo con le sue parole: “Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno“. Una rivelazione che ha fatto esplodere il web in un profluvio di commenti maliziosi e piccanti, che non hanno lasciato indifferenti i giornali di gossip.

Oppini e la Alberti sono sposati dal 2003 anche se la loro frequentazione sarebbe iniziata già qualche tempo prima. Ovviamente il tutto sarebbe stato previsto dalla celebre astrologa che durante la sua presenza ad una sfilata milanese avrebbe incontrato l’amore della sua vita. Detto, fatto da quel giorno i due avrebbero fatto coppia fissa. Una relazione che dura tutt’ora e che sembrerebbe essere una delle più longeve del jet set italiano.

“Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto!” rincara Oppini, seguito a ruota dalla Alberti che civettuola svela: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”. Una dichiarazione che suona anche come un piccola stilettata alla ex dell’attore.

Prima della astrologa infatti, Franco Oppini era stato legato alla celebre soubrette e presentatrice torinese Alba Parietti. Dal matrimonio, durato 9 anni (dal 1981 al 1990), è nato Francesco commentatore dei match della Juventus per alcune reti televisive private e balzato agli onori della cronaca per la sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip.

La storia con l’astrologa siciliana avrebbe i due a stabilire il loro nido d’amore a Roma anche se all’inizio liti e incomprensioni avrebbero potuto portare anche ad una drammatica rottura. E’ la stessa astrologa a spiegarlo in un’intervista dello scorso aprile, quando avrebbe rivelato: “Con Franco non è che sia stato subito facile. Io ero abituata ad essere single. Poi ti arriva quest’uomo che ha un bel bagaglio di esperienza dietro, un’ex moglie, un figlio… dovevo avvicinarmi alla sua vita e l’ho fatto, semplicemente perché ho capito che era una bella persona e che c’era un bel feeling tra noi. Mi sono innamorata”.