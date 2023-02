Francoforte sconfitto, l’allenatore Glasner non trova scuse: “Il Napoli è forte, non c’è stato nulla fare”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo in cui ha parlato della sconfitta subita contro il Napoli di Luciano Spalletti: “Il Napoli è forte, non c’è stato nulla da fare. La qualità è la dinamica per come hanno sfruttato i nostri errori”.

“Vogliamo continuare il cammino in Champions, ce lo meritiamo, ma non posso dire ora se ho l’idea giusta, che senso avrebbe arrivare a Napoli? Ci risparmieremmo il biglietto aereo. Sicuramente non sfortuna, troppi errori individuali. Ovviamente dovuti a un forte Napoli, sei sempre sotto pressione, devi trovare situazioni veloci, sei sempre in difficoltà. Kvaratskhelia si crea delle occasioni, alcuni dei nostri non hanno mai giocato su questo livello“.

Da parte di Glasner sono quindi arrivati complimenti al Napoli. Non ha cercato scuse come spesso accade nel campionato italiano, ma ha accettato la sconfitta. L’obiettivo è vincere sul campo e non davanti alle telecamere.