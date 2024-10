Frank Zambo Anguissa, pilastro del Napoli: pronto il rinnovo fino al 2027

Frank Zambo Anguissa è tornato a essere uno dei giocatori chiave del Napoli, riprendendo la forma smagliante che aveva mostrato durante la vittoria dello Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Con Antonio Conte in panchina, il centrocampista camerunese sembra rinato, riaffermandosi come un elemento fondamentale nello scacchiere azzurro. Dopo la recente partita contro il Como, Anguissa ha commentato il duro lavoro svolto in ritiro: “Abbiamo lavorato molto con il mister. Il ritiro è stato impegnativo, ma ci siamo allenati nel modo giusto e ora vediamo i risultati. Quando lavori sodo, la vittoria arriva sempre, ed è davvero importante”.

Il club vuole rinnovare Anguissa

Il Napoli, consapevole dell’importanza del centrocampista, è già al lavoro per garantirne la permanenza a lungo termine. Attualmente, il contratto di Anguissa scadrà a giugno 2025, ma il club partenopeo ha un’opzione per estenderlo fino al 2027.

Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a far scattare questa opzione, blindando così il giocatore e allontanando ogni possibile interesse da parte di altre squadre.

Il rinnovo del contratto fino al 2027 rappresenta una mossa strategica per il Napoli, che non vuole rischiare di perdere uno dei suoi punti di riferimento. Anguissa continuerà così a essere una pedina fondamentale, sia per il presente che per il futuro del club, confermando il suo ruolo di leader in mezzo al campo.