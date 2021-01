Frattamaggiore: giovane imprenditore si sfoga sul web

Aurelio Del Papato e il suo socio Domenico Ferrara nel lontano Agosto 2019 condividevano il sogno di aprire un’agenzia viaggi. Il 7 Marzo 2020 dopo tanti sacrifici inaugurano l’agenzia “TecnoTravel Frattamaggiore” due giorni prima del lockdown generale causato dalla pandemia. I due giovani ragazzi, come tanti altri imprenditori, non hanno avuto nessun sostegno da parte dello Stato, sia perché appartenenti al settore del turismo, sia perché nati nel 2020. Dopo quasi un anno senza guadagni rischiano dì chiudere la loro attività per sempre. Molte le condivisioni e i commenti di affetto da parte delle persone e da altre imprese che si trovano nella sua stessa situazione. “Il turismo e i giovani imprenditori che vogliono realizzare i propri sogni nel nostro paese, non possono essere abbandonati in questo modo” scrive Aurelio nel suo post di Instagram.