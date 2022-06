Frattesi, c’è l’ok di Mourinho

La Roma potrebbe provare a riprendere Davide Frattesi. José Mourinho avrebbe già dato il suo consenso all’operazione

Le strade di Davide Frattesi e della Roma potrebbero incrociarsi nuovamente. Il centrocampista, cresciuto proprio tra le fila giallorosse, potrebbe tornare presto a vestire la maglia con cui è entrato nel grande calcio.

Il giocatore azzurro – fresco di esordio in nazionale maggiore – sembra essere un pezzo pregiato del mercato di Serie A e la Roma lo vorrebbe nuovamente indietro. Ci sarà però da battere una folta concorrenza e un Sassuolo che vuole tanto per il suo cartellino. La roma ha però un asso nella propria manica.

Un prezzo non proibitivo, ma Mourinho…

Lo Special One avrebbe dato il suo consenso alla trattativa, unico problema? Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per privarsi del proprio centrocampista. Il calciatore potrebbe gradire un ritorno nella capitale, ma sembrerebbe però propendere per un’altra squadra. Infatti, il centrocampista neroverde tiferebbe Juventus e sarebbe deciso – in caso di addio agli emiliani – di sposare la causa bianconera.

La Juventus è, infatti, una delle squadre interessate al prospetto ma la Roma avrebbe un’arma in più per provare a metterla in proprio favore. I giallorossi avrebbero, infatti, una clausola sulla futura rivendita di circa il 20 %. Cosa che potrebbe consentire un trattamento di favore da parte della società di Carnevali, ma che porterebbe vantaggi anche nel caso in cui il calciatore non arrivasse a Trigoria. Sul calciatore azzurro ci sono anche Marotta e la sua Inter, che potrebbe provare a ripetere un’operazione in stile Barella.