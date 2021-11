Frattesi, il centrocampista del Sassuolo fa impazzire Juventus e Inter

Frattesi sta sorprendendo tutti. Il suo inizio di campionato è strabiliante e ora su di lui gli occhi delle big di Serie A

Il centrocampista di origini Romane in forza al Sassuolo, Davide Frattesi, sta stupendo in questo suo avvio di stagione. Dopo svariati prestiti è finalmente arrivato a giocarsi le sue chances nel massimo campionato e per il giocatore classe ’99 si aprono di già le porte delle big.

Il calciatore ha già giocato 13 partite e segnato 3 gol. Un bottino impressionante, considerando che spesso gioca come centrocampista centrale. In un’occasione, contro il Genoa, ha giocato anche come mediano. Un giocatore dunque polivalente e tuttocampista, si potrebbe dire, vista la possibilità di vederlo anche come trequartista.

Il suo rendimento però per gli addetti ai lavori non è una novità, nonostante il recente gol vittoria anche nella partita contro la Juventus a Torino. Il calciatore ha mostrato il suo vero valore anche in Serie B, giocando anche in varie occasioni come mezzala. Il suo meglio però sembra darlo al centro.

La Serie A e la possibilità big

Adesso per lui si prospetta una guerra di mercato. Il giocatore sembra intrigare molte realtà del campionato Italiano. L’Inter vorrebbe fare di lui il nuovo Barella, cercando di renderlo dunque l’ennesimo colpo Italiano targato dalla dirigenza nerazzurra. La Juventus, invece, sarebbe rimasta stregata, e dunque la più interessata al calciatore, dopo aver subito il gol vittoria proprio da lui sul finale della partita Juventus-Sassuolo.

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il giocatore stesso ha affermato di ispirarsi a Claudio Marchisio e che suo nonno fosse Juventino. Chissà dunque che questo non possa essere un indizio clamoroso di mercato, con un Sassuolo che per ora si gode il proprio gioiellino.