Frattesi, il ritorno alla Roma e la Juventus. Il punto sul giocatore

Frattesi corteggiatissimo da Roma e Juventus, il centrocampista è protagonista di un buon avvio con il Sassuolo

Davide Frattesi inizia a diventare più che un’idea per Roma e Juventus. Il centrocampista, nato proprio a Roma, tifa per i giallorossi ma ha lasciato Trigoria nel 2017 per accasarsi ai Neroverdi Emiliani. Ora i Capitolini lo rivorrebbero indietro, però la concorrenza della Juventus resta forte.

Il 22enne potrebbe però muoversi solo quest’Estate, visto che la linea del Sassuolo resta rigida: non si vende nessuno di importante a stagione in corso, tantomeno pezzi così pregiati. Discorso simile a quello di Scamacca che non si muoverà nella sessione di calciomercato invernale.

Tra Trigoria e la Continassa, nel mezzo del mercato

Davide Frattesi arriva al Sassuolo nel 2017 per 5 milioni di euro proprio dalla Roma, con un 30 % in favore dei giallorossi per la futura rivendita. Capitolini che potrebbero sfruttare questa clausola per abbassare le eventuali pretese degli Emiliani, dando a Mourinho il calciatore.

Il prezzo attuale si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è detto che il calciatore possa vedere il proprio valore alzarsi se continua con quanto visto ad oggi. Un inizio di stagione strabiliante, che di sicuro lascia ben presagire. Protagonista con il Sassuolo, che in lui vede un faro nel bel mezzo del campo.

I bianconeri al momento sembrano più indietro, anche perché Frattesi gradirebbe giocare per la sua squadra del cuore. Quella in cui è praticamente cresciuto. Di certo la Roma può essere contenta, ma le vie del mercato sono infinite. Mai dare nulla per scontato.