Frattesi, incontro prima di Capodanno tra Roma e Sassuolo

La Roma vuole provare a chiudere al più presto la trattativa per Frattesi, con i giallorossi che vogliono pagare il cartellino inserendo contropartite

Davide Frattesi vuole la Roma e la Roma vuole Davide Frattesi. Un amore che sembra destinato a compiersi, con i giallorossi che vorrebbero provare a chiudere il tutto il prima possibile. Non si sa se la trattativa possa andare in porto già da gennaio, ma la sensazione è che il giocatore possa comunque partire in una delle due prossime sessioni.

I giallorossi starebbero cercando di organizzare un incontro con il Sassuolo prima di Capodanno, con la volontà di arrivare ad un accordo già per gennaio. Nel caso in cui ci sia fumata nera, si rimanderà tutto alla prossima estate con un solo obiettivo: chiudere la trattativa.

Possibili contropartite

Trattativa non semplice, specialmente per via delle tante squadre sul giocatore. La Roma punta a ridurre il gap economico dei 30 milioni richiesti dai neroverdi con delle contropartite tecniche, che il Sassuolo avrebbe già individuato.

I due destinati a partire sono Edoardo Bove e Cristian Volpato, che la Roma valuta rispettivamente 8 e 12 milioni. Bisogna aggiungere anche il 30% di sconto stabilito quando Davide passò proprio dalla Roma al Sassuolo. In questo caso la Roma pagherebbe di parte cash meno di 2 milioni. Per il club neroverde i due giovani calciatori valgono poco meno: 7 il primo, al massimo 10 il secondo. Su entrambi dovrebbe esser messa una clausola di recompra. Operazione non facile, ma la Roma potrebbe dire la sua con la vendita di uno tra Shomurodov e Karsdorp.