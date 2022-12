Frattesi, la Roma ci proverà a gennaio

Per Davide Frattesi i giallorossi tenteranno un approccio con il Sassuolo già nel mese di gennaio. Il centrocampista ha già dato il suo consenso

La Roma per gennaio ha intenzione di prendere un centrocampista, con Davide Frattesi che sarebbe il primo indiziato per un ruolo nel centrocampo giallorosso. Il centrocampista neroverde sarebbe la priorità di Tiago Pinto, che lo vorrebbe prendere sin da subito.

José Mourinho avrebbe già dato la propria benedizione alla riuscita dell’operazione, tanto che il centrocampista potrebbe arrivare da subito. Anche lo stesso Frattesi ha dato il suo benestare al trasferimento, attraverso un’intervista di qualche settimana fa.

Frattesi apre clamorosamente

Sul mancato approdo in estate: “Problema economico? Ma scherziamo? Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma. Prima o poi sento che ce la farò“.

Poi sul possibile trasferimento ha detto: “Non credo, perché penso che il Sassuolo adesso abbia bisogno di me, magari in estate sì. A Riso l’ho detto: hai fatto i contratti di Mancini e Cristante, ora tocca pure a me. Scherzi a parte, io al Sassuolo sto bene e ho grande rispetto del club e dei tifosi che mi hanno sempre trattato benissimo. Vediamo più avanti cosa succederà“. Dunque in inverno potrebbe non farsi nulla, anche se la porta aperta resta. Il giocatore potrebbe comunque trasferirsi davanti ad offerte indecenti.