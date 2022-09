Frattesi, la Roma potrebbe provarci nuovamente a gennaio

I giallorossi potrebbero prendere Davide Frattesi nella sessione invernale di calciomercato. Nuovi tentativi previsti da parte di Tiago Pinto

Il calciatore nell’ultima sessione di mercato si è visto accostato alla Roma svariate volte, salvo poi finire per rimanere in neroverde. Il centrocampista del Sassuolo continua a sfornare buone prestazioni, tanto che la Roma sembra intenzionata a prenderlo nel mercato di Gennaio.

La Roma detiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che sta sul 30 % del totale, che i giallorossi potrebbero usare per ridurre l’esborso. Il Sassuolo quest’estate ha chiesto circa 40 milioni di euro per il proprio centrocampista, ma la Roma non ha affondato.

Il retroscena

I giallorossi hanno cercato in tutti i modi di prendere Davide Frattesi, salvo poi andare su ben altri profili. Sono arrivati Nemanja Matic, Mady Camara e Georginio Wijnaldum. Davide Frattesi potrebbe arrivare indipendentemente da tutto, anche se adesso sembra esserci il pienone in quel reparto. Cristante è sicuro della propria permanenza, con la società che lavora al suo rinnovo di contratto.

Ad uscire potrebbe essere Bove, centrocampista 2002 che a Gennaio potrebbe finire per andare in prestito per farsi le ossa. Mourinho punta parecchio su di lui, ma per adesso il suo utilizzo è pressochè nullo. 3 presenze, 25 minuti totali e solo pochi spezzoni di campo in cui ha toccato palla. Il centrocampista italiano ha di sicuro un possibile futuro roseo davanti a sè, ma deve trovare continuità per poter esplodere. Potrebbe finire per essere inserito nella trattativa per Frattesi, dato il gradimento del Sassuolo per lui. La pista può riscaldarsi in qualsiasi momento.