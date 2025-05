Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha intenzione di rinforzare la squadra azzurra in tutti i reparti, a partire dalla porta. Infatti si parla con insistenza di un interesse per Milinkovic-Savic del Torino. Per la difesa invece, Luca Marianucci è praticamente preso dall’Empoli, quindi ora l’attenzione si è spostata sul centrocampo.

Per la zona centrale del campo, circolano tanti nomi e tante voci per il Napoli. In particolare, fa sapere Sky, l’attenzione degli azzurri è sempre su Davide Frattesi, forte centrocampista dell’Inter che quest’anno è stato più volte decisivo per i nerazzurri.

L’ex Sassuolo gioca poco all’Inter e all’allenatore azzurro, Antonio Conte, piace tantissimo. Sul numero 16 dell’Inter ci sono tanti club, la concorrenza è tantissima. Infatti, ci hanno messo gli occhi sia la Roma, squadra in cui Frattesi ha fatto parte delle giovanili, sia la Juventus, sia l’Atletico Madrid del “Cholo” Diego Simeone.

Il cartellino di Frattesi non costa poco. I nerazzurri di Milano infatti lo valutano almeno 45 milioni di euro. Vedremo nelle prossime settimane se qualcuna delle squadre citate deciderà di affondare il colpo in maniera concreta.