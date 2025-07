Frattesi-Napoli: il retroscena sulla trattativa e la risposta dell’Inter

Il Napoli ha fatto un tentativo con l’Inter per Davide Frattesi, con la risposta dell’Inter che è stata tempestiva. I nerazzurri non sono intenzionati a cedere il proprio centrocampista, tantomeno ad una diretta concorrente per il titolo di campione d’Italia della prossima stagione

Frattesi va al Napoli?

Ogni voce si spegne sul nascere, con le nuove informazioni che vedono Davide Frattesi andare a Napoli nuovamente comparire. La risposta sembrerebbe essere no: Davide Frattesi resterà all’Inter almeno per un’altra stagione, salvo clamorosi colpi di scena, con i nerazzurri che vogliono rilanciarlo in ottica centrocampo.

Christian Chivu vorrebbe tentare di valorizzare al meglio il giocatore ex Sassuolo, tanto da aver deciso di tenerlo. Il Napoli ci ha provato concretamente, ma la risposta dell’Inter è stata secca. Frattesi non si vende, tantomeno ad una diretta concorrente per il campionato.

Il calciomercato non si muove

In un mercato estivo quasi addormentato, fatta eccezione per il Napoli, quella di Davide Frattesi sembrava potenzialmente una telenovela di quelle lunghe un’estate e invece resterà a Milano. Roma, Napoli e Juventus si erano già mosse per provare a prenderlo ma sembra che invece non ci sia nulla da fare: la prossima stagione lo vedrà giocare ancora una volta all’Inter.